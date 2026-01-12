- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3
盈利交易:
3 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
87.70 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
91.66 USD (41 324 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
3 (91.66 USD)
最大连续盈利:
91.66 USD (3)
夏普比率:
0.76
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.00
长期交易:
2 (66.67%)
短期交易:
1 (33.33%)
利润因子:
n/a
预期回报:
30.55 USD
平均利润:
30.55 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
0.92%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD.h
|2
|XAUUSD.h
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD.h
|4
|XAUUSD.h
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD.h
|40K
|XAUUSD.h
|1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Marketfifty Strategy é um sinal de negociação baseado em análise técnica e gerenciamento de risco disciplinado.
A busca de oportunidades no mercado com foco em consistência e controle de saque, evitando operações excessivas e priorizando qualidade em vez de quantidade.
Características principais:
• Operações realizadas automaticamente a partir da conta real do provedor
• Gestão de risco conservador
• Redução de escala
• Estratégia baseada em análise técnica
• Execução transparente e em tempo real
Este sinal não promete lucros garantidos. Os resultados passados não garantem resultados futuros. Recomenda-se utilizar gerenciamento de risco adequado e testar o sinal antes de operar com capital elevado.
