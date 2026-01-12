シグナルセクション
Thiago Monteiro Dos Santos

Marketfifty strategy

Thiago Monteiro Dos Santos
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -2%
HantecMarketsMU-MT5
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
7 (70.00%)
損失トレード:
3 (30.00%)
ベストトレード:
137.68 USD
最悪のトレード:
-268.00 USD
総利益:
322.19 USD (45 568 pips)
総損失:
-493.30 USD (5 034 pips)
最大連続の勝ち:
4 (230.53 USD)
最大連続利益:
230.53 USD (4)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
18.84%
最大入金額:
89.86%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.45
長いトレード:
6 (60.00%)
短いトレード:
4 (40.00%)
プロフィットファクター:
0.65
期待されたペイオフ:
-17.11 USD
平均利益:
46.03 USD
平均損失:
-164.43 USD
最大連続の負け:
2 (-380.55 USD)
最大連続損失:
-380.55 USD (2)
月間成長:
-1.71%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
171.11 USD
最大の:
380.55 USD (3.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.73% (380.55 USD)
エクイティによる:
0.86% (86.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAGUSD.h 4
XAUUSD.h 3
BTCUSD.h 2
XAUEUR.h 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAGUSD.h -362
XAUUSD.h 49
BTCUSD.h 4
XAUEUR.h 138
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAGUSD.h -2.4K
XAUUSD.h 994
BTCUSD.h 40K
XAUEUR.h 2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +137.68 USD
最悪のトレード: -268 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +230.53 USD
最大連続損失: -380.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarketsMU-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Marketfifty Strategy é um sinal de negociação baseado em análise técnica e gerenciamento de risco disciplinado.

A busca de oportunidades no mercado com foco em consistência e controle de saque, evitando operações excessivas e priorizando qualidade em vez de quantidade.

Características principais:
• Operações realizadas automaticamente a partir da conta real do provedor
• Gestão de risco conservador
• Redução de escala
• Estratégia baseada em análise técnica
• Execução transparente e em tempo real

Este sinal não promete lucros garantidos. Os resultados passados ​​não garantem resultados futuros. Recomenda-se utilizar gerenciamento de risco adequado e testar o sinal antes de operar com capital elevado.

レビューなし
2026.01.15 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 03:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 13:28
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 07:21
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.12 07:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 07:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
