- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
7 (70.00%)
損失トレード:
3 (30.00%)
ベストトレード:
137.68 USD
最悪のトレード:
-268.00 USD
総利益:
322.19 USD (45 568 pips)
総損失:
-493.30 USD (5 034 pips)
最大連続の勝ち:
4 (230.53 USD)
最大連続利益:
230.53 USD (4)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
18.84%
最大入金額:
89.86%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.45
長いトレード:
6 (60.00%)
短いトレード:
4 (40.00%)
プロフィットファクター:
0.65
期待されたペイオフ:
-17.11 USD
平均利益:
46.03 USD
平均損失:
-164.43 USD
最大連続の負け:
2 (-380.55 USD)
最大連続損失:
-380.55 USD (2)
月間成長:
-1.71%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
171.11 USD
最大の:
380.55 USD (3.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.73% (380.55 USD)
エクイティによる:
0.86% (86.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGUSD.h
|4
|XAUUSD.h
|3
|BTCUSD.h
|2
|XAUEUR.h
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGUSD.h
|-362
|XAUUSD.h
|49
|BTCUSD.h
|4
|XAUEUR.h
|138
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGUSD.h
|-2.4K
|XAUUSD.h
|994
|BTCUSD.h
|40K
|XAUEUR.h
|2.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +137.68 USD
最悪のトレード: -268 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +230.53 USD
最大連続損失: -380.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarketsMU-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Marketfifty Strategy é um sinal de negociação baseado em análise técnica e gerenciamento de risco disciplinado.
A busca de oportunidades no mercado com foco em consistência e controle de saque, evitando operações excessivas e priorizando qualidade em vez de quantidade.
Características principais:
• Operações realizadas automaticamente a partir da conta real do provedor
• Gestão de risco conservador
• Redução de escala
• Estratégia baseada em análise técnica
• Execução transparente e em tempo real
Este sinal não promete lucros garantidos. Os resultados passados não garantem resultados futuros. Recomenda-se utilizar gerenciamento de risco adequado e testar o sinal antes de operar com capital elevado.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-2%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
1
0%
10
70%
19%
0.65
-17.11
USD
USD
4%
1:50