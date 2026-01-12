SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Marketfifty strategy
Thiago Monteiro Dos Santos

Marketfifty strategy

Thiago Monteiro Dos Santos
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 -2%
HantecMarketsMU-MT5
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
7 (70.00%)
Transacciones Irrentables:
3 (30.00%)
Mejor transacción:
137.68 USD
Peor transacción:
-268.00 USD
Beneficio Bruto:
322.19 USD (45 568 pips)
Pérdidas Brutas:
-493.30 USD (5 034 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (230.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
230.53 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Actividad comercial:
18.84%
Carga máxima del depósito:
89.86%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
-0.45
Transacciones Largas:
6 (60.00%)
Transacciones Cortas:
4 (40.00%)
Factor de Beneficio:
0.65
Beneficio Esperado:
-17.11 USD
Beneficio medio:
46.03 USD
Pérdidas medias:
-164.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-380.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-380.55 USD (2)
Crecimiento al mes:
-1.71%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
171.11 USD
Máxima:
380.55 USD (3.73%)
Reducción relativa:
De balance:
3.73% (380.55 USD)
De fondos:
0.86% (86.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAGUSD.h 4
XAUUSD.h 3
BTCUSD.h 2
XAUEUR.h 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAGUSD.h -362
XAUUSD.h 49
BTCUSD.h 4
XAUEUR.h 138
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAGUSD.h -2.4K
XAUUSD.h 994
BTCUSD.h 40K
XAUEUR.h 2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +137.68 USD
Peor transacción: -268 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +230.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -380.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HantecMarketsMU-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Marketfifty Strategy é um sinal de negociação baseado em análise técnica e gerenciamento de risco disciplinado.

A busca de oportunidades no mercado com foco em consistência e controle de saque, evitando operações excessivas e priorizando qualidade em vez de quantidade.

Características principais:
• Operações realizadas automaticamente a partir da conta real do provedor
• Gestão de risco conservador
• Redução de escala
• Estratégia baseada em análise técnica
• Execução transparente e em tempo real

Este sinal não promete lucros garantidos. Os resultados passados ​​não garantem resultados futuros. Recomenda-se utilizar gerenciamento de risco adequado e testar o sinal antes de operar com capital elevado.

No hay comentarios
2026.01.15 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 03:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 13:28
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 07:21
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.12 07:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 07:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Marketfifty strategy
30 USD al mes
-2%
0
0
USD
9.8K
USD
1
0%
10
70%
19%
0.65
-17.11
USD
4%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.