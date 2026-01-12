- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
3
Profit Trades:
3 (100.00%)
Loss Trades:
0 (0.00%)
Best trade:
87.70 USD
Worst trade:
0.00 USD
Gross Profit:
91.66 USD (41 324 pips)
Gross Loss:
0.00 USD
Maximum consecutive wins:
3 (91.66 USD)
Maximal consecutive profit:
91.66 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.76
Trading activity:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Latest trade:
8 hours ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
6 hours
Recovery Factor:
0.00
Long Trades:
2 (66.67%)
Short Trades:
1 (33.33%)
Profit Factor:
n/a
Expected Payoff:
30.55 USD
Average Profit:
30.55 USD
Average Loss:
0.00 USD
Maximum consecutive losses:
0 (0.00 USD)
Maximal consecutive loss:
0.00 USD (0)
Monthly growth:
0.92%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.00% (0.00 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|BTCUSD.h
|2
|XAUUSD.h
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD.h
|4
|XAUUSD.h
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD.h
|40K
|XAUUSD.h
|1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +87.70 USD
Worst trade: -0 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 0
Maximal consecutive profit: +91.66 USD
Maximal consecutive loss: -0.00 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "HantecMarketsMU-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
Marketfifty Strategy é um sinal de negociação baseado em análise técnica e gerenciamento de risco disciplinado.
A busca de oportunidades no mercado com foco em consistência e controle de saque, evitando operações excessivas e priorizando qualidade em vez de quantidade.
Características principais:
• Operações realizadas automaticamente a partir da conta real do provedor
• Gestão de risco conservador
• Redução de escala
• Estratégia baseada em análise técnica
• Execução transparente e em tempo real
Este sinal não promete lucros garantidos. Os resultados passados não garantem resultados futuros. Recomenda-se utilizar gerenciamento de risco adequado e testar o sinal antes de operar com capital elevado.
No reviews