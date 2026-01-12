SinaisSeções
Thiago Monteiro Dos Santos

Marketfifty strategy

Thiago Monteiro Dos Santos
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 1%
HantecMarketsMU-MT5
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3
Negociações com lucro:
3 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
87.70 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
91.66 USD (41 324 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (91.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
91.66 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.76
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
2 (66.67%)
Negociações curtas:
1 (33.33%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
30.55 USD
Lucro médio:
30.55 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.92%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD.h 2
XAUUSD.h 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD.h 4
XAUUSD.h 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD.h 40K
XAUUSD.h 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +87.70 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +91.66 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Marketfifty Strategy é um sinal de negociação baseado em análise técnica e gerenciamento de risco disciplinado.

A busca de oportunidades no mercado com foco em consistência e controle de saque, evitando operações excessivas e priorizando qualidade em vez de quantidade.

Características principais:
• Operações realizadas automaticamente a partir da conta real do provedor
• Gestão de risco conservador
• Redução de escala
• Estratégia baseada em análise técnica
• Execução transparente e em tempo real

Este sinal não promete lucros garantidos. Os resultados passados ​​não garantem resultados futuros. Recomenda-se utilizar gerenciamento de risco adequado e testar o sinal antes de operar com capital elevado.

Sem comentários
2026.01.12 07:21
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.12 07:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 07:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
