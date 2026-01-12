SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Marketfifty strategy
Thiago Monteiro Dos Santos

Marketfifty strategy

Thiago Monteiro Dos Santos
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
HantecMarketsMU-MT5
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3
Bénéfice trades:
3 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
87.70 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
91.66 USD (41 324 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
3 (91.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
91.66 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.76
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
2 (66.67%)
Courts trades:
1 (33.33%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
30.55 USD
Bénéfice moyen:
30.55 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
0.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD.h 2
XAUUSD.h 1
1 2
1 2
1 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD.h 4
XAUUSD.h 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD.h 40K
XAUUSD.h 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +87.70 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +91.66 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HantecMarketsMU-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Marketfifty Strategy é um sinal de negociação baseado em análise técnica e gerenciamento de risco disciplinado.

A busca de oportunidades no mercado com foco em consistência e controle de saque, evitando operações excessivas e priorizando qualidade em vez de quantidade.

Características principais:
• Operações realizadas automaticamente a partir da conta real do provedor
• Gestão de risco conservador
• Redução de escala
• Estratégia baseada em análise técnica
• Execução transparente e em tempo real

Este sinal não promete lucros garantidos. Os resultados passados ​​não garantem resultados futuros. Recomenda-se utilizar gerenciamento de risco adequado e testar o sinal antes de operar com capital elevado.

Aucun avis
2026.01.12 07:21
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.12 07:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 07:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
