Thiago Monteiro Dos Santos

Marketfifty strategy

Thiago Monteiro Dos Santos
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 -2%
HantecMarketsMU-MT5
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
7 (70.00%)
Убыточных трейдов:
3 (30.00%)
Лучший трейд:
137.68 USD
Худший трейд:
-268.00 USD
Общая прибыль:
322.19 USD (45 568 pips)
Общий убыток:
-493.30 USD (5 034 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (230.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
230.53 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
18.84%
Макс. загрузка депозита:
89.86%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
0.65
Мат. ожидание:
-17.11 USD
Средняя прибыль:
46.03 USD
Средний убыток:
-164.43 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-380.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-380.55 USD (2)
Прирост в месяц:
-1.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
171.11 USD
Максимальная:
380.55 USD (3.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.73% (380.55 USD)
По эквити:
0.86% (86.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGUSD.h 4
XAUUSD.h 3
BTCUSD.h 2
XAUEUR.h 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGUSD.h -362
XAUUSD.h 49
BTCUSD.h 4
XAUEUR.h 138
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGUSD.h -2.4K
XAUUSD.h 994
BTCUSD.h 40K
XAUEUR.h 2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +137.68 USD
Худший трейд: -268 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +230.53 USD
Макс. убыток в серии: -380.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Marketfifty Strategy é um sinal de negociação baseado em análise técnica e gerenciamento de risco disciplinado.

A busca de oportunidades no mercado com foco em consistência e controle de saque, evitando operações excessivas e priorizando qualidade em vez de quantidade.

Características principais:
• Operações realizadas automaticamente a partir da conta real do provedor
• Gestão de risco conservador
• Redução de escala
• Estratégia baseada em análise técnica
• Execução transparente e em tempo real

Este sinal não promete lucros garantidos. Os resultados passados ​​não garantem resultados futuros. Recomenda-se utilizar gerenciamento de risco adequado e testar o sinal antes de operar com capital elevado.

Нет отзывов
2026.01.15 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 03:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.13 13:28
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 07:21
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.12 07:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 07:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
