- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
7 (70.00%)
Убыточных трейдов:
3 (30.00%)
Лучший трейд:
137.68 USD
Худший трейд:
-268.00 USD
Общая прибыль:
322.19 USD (45 568 pips)
Общий убыток:
-493.30 USD (5 034 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (230.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
230.53 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
18.84%
Макс. загрузка депозита:
89.86%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
0.65
Мат. ожидание:
-17.11 USD
Средняя прибыль:
46.03 USD
Средний убыток:
-164.43 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-380.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-380.55 USD (2)
Прирост в месяц:
-1.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
171.11 USD
Максимальная:
380.55 USD (3.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.73% (380.55 USD)
По эквити:
0.86% (86.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSD.h
|4
|XAUUSD.h
|3
|BTCUSD.h
|2
|XAUEUR.h
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSD.h
|-362
|XAUUSD.h
|49
|BTCUSD.h
|4
|XAUEUR.h
|138
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSD.h
|-2.4K
|XAUUSD.h
|994
|BTCUSD.h
|40K
|XAUEUR.h
|2.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +137.68 USD
Худший трейд: -268 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +230.53 USD
Макс. убыток в серии: -380.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Marketfifty Strategy é um sinal de negociação baseado em análise técnica e gerenciamento de risco disciplinado.
A busca de oportunidades no mercado com foco em consistência e controle de saque, evitando operações excessivas e priorizando qualidade em vez de quantidade.
Características principais:
• Operações realizadas automaticamente a partir da conta real do provedor
• Gestão de risco conservador
• Redução de escala
• Estratégia baseada em análise técnica
• Execução transparente e em tempo real
Este sinal não promete lucros garantidos. Os resultados passados não garantem resultados futuros. Recomenda-se utilizar gerenciamento de risco adequado e testar o sinal antes de operar com capital elevado.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
1
0%
10
70%
19%
0.65
-17.11
USD
USD
4%
1:50