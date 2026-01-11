SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Good expert 6
Ozkan karaman

Good expert 6

Ozkan karaman
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 52%
TheosMarkets-Server
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 553
Kârla kapanan işlemler:
1 015 (65.35%)
Zararla kapanan işlemler:
538 (34.64%)
En iyi işlem:
456.96 USD
En kötü işlem:
-1 067.52 USD
Brüt kâr:
31 471.30 USD (22 162 742 pips)
Brüt zarar:
-23 020.64 USD (333 454 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (1 400.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 703.60 USD (12)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
227
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
4.92
Alış işlemleri:
738 (47.52%)
Satış işlemleri:
815 (52.48%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
5.44 USD
Ortalama kâr:
31.01 USD
Ortalama zarar:
-42.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-806.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 093.59 USD (2)
Aylık büyüme:
418.87%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
614.97 USD
Maksimum:
1 718.37 USD (14.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.54% (1 672.68 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 1451
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 35K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +456.96 USD
En kötü işlem: -1 068 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 400.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -806.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TheosMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.11 23:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 23:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.11 23:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol