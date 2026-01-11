- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
1 553
Kârla kapanan işlemler:
1 015 (65.35%)
Zararla kapanan işlemler:
538 (34.64%)
En iyi işlem:
456.96 USD
En kötü işlem:
-1 067.52 USD
Brüt kâr:
31 471.30 USD (22 162 742 pips)
Brüt zarar:
-23 020.64 USD (333 454 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (1 400.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 703.60 USD (12)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
227
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
4.92
Alış işlemleri:
738 (47.52%)
Satış işlemleri:
815 (52.48%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
5.44 USD
Ortalama kâr:
31.01 USD
Ortalama zarar:
-42.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-806.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 093.59 USD (2)
Aylık büyüme:
418.87%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
614.97 USD
Maksimum:
1 718.37 USD (14.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.54% (1 672.68 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|1451
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|35K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +456.96 USD
En kötü işlem: -1 068 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 400.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -806.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TheosMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
