シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Good expert 6
Ozkan karaman

Good expert 6

Ozkan karaman
レビュー0件
8週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 52%
TheosMarkets-Server
1:200
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 553
利益トレード:
1 015 (65.35%)
損失トレード:
538 (34.64%)
ベストトレード:
456.96 USD
最悪のトレード:
-1 067.52 USD
総利益:
31 471.30 USD (22 162 742 pips)
総損失:
-23 020.64 USD (333 454 pips)
最大連続の勝ち:
16 (1 400.10 USD)
最大連続利益:
2 703.60 USD (12)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
227
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
4.92
長いトレード:
738 (47.52%)
短いトレード:
815 (52.48%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
5.44 USD
平均利益:
31.01 USD
平均損失:
-42.79 USD
最大連続の負け:
4 (-806.28 USD)
最大連続損失:
-1 093.59 USD (2)
月間成長:
418.87%
アルゴリズム取引:
75%
残高によるドローダウン:
絶対:
614.97 USD
最大の:
1 718.37 USD (14.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.54% (1 672.68 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD. 1451
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD. 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD. 35K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +456.96 USD
最悪のトレード: -1 068 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 400.10 USD
最大連続損失: -806.28 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TheosMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2026.01.11 23:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 23:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.11 23:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
