Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
トレード:
1 553
利益トレード:
1 015 (65.35%)
損失トレード:
538 (34.64%)
ベストトレード:
456.96 USD
最悪のトレード:
-1 067.52 USD
総利益:
31 471.30 USD (22 162 742 pips)
総損失:
-23 020.64 USD (333 454 pips)
最大連続の勝ち:
16 (1 400.10 USD)
最大連続利益:
2 703.60 USD (12)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
227
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
4.92
長いトレード:
738 (47.52%)
短いトレード:
815 (52.48%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
5.44 USD
平均利益:
31.01 USD
平均損失:
-42.79 USD
最大連続の負け:
4 (-806.28 USD)
最大連続損失:
-1 093.59 USD (2)
月間成長:
418.87%
アルゴリズム取引:
75%
残高によるドローダウン:
絶対:
614.97 USD
最大の:
1 718.37 USD (14.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.54% (1 672.68 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|1451
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.
|35K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +456.96 USD
最悪のトレード: -1 068 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 400.10 USD
最大連続損失: -806.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TheosMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
