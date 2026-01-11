- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 553
Negociações com lucro:
1 015 (65.35%)
Negociações com perda:
538 (34.64%)
Melhor negociação:
456.96 USD
Pior negociação:
-1 067.52 USD
Lucro bruto:
31 471.30 USD (22 162 742 pips)
Perda bruta:
-23 020.64 USD (333 454 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (1 400.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 703.60 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
227
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
4.92
Negociações longas:
738 (47.52%)
Negociações curtas:
815 (52.48%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
5.44 USD
Lucro médio:
31.01 USD
Perda média:
-42.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-806.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 093.59 USD (2)
Crescimento mensal:
418.87%
Algotrading:
75%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
614.97 USD
Máximo:
1 718.37 USD (14.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.54% (1 672.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|1451
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.
|35K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +456.96 USD
Pior negociação: -1 068 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 400.10 USD
Máxima perda consecutiva: -806.28 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TheosMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
