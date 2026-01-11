SinaisSeções
Ozkan karaman

Good expert 6

Ozkan karaman
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 52%
TheosMarkets-Server
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 553
Negociações com lucro:
1 015 (65.35%)
Negociações com perda:
538 (34.64%)
Melhor negociação:
456.96 USD
Pior negociação:
-1 067.52 USD
Lucro bruto:
31 471.30 USD (22 162 742 pips)
Perda bruta:
-23 020.64 USD (333 454 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (1 400.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 703.60 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
227
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
4.92
Negociações longas:
738 (47.52%)
Negociações curtas:
815 (52.48%)
Fator de lucro:
1.37
Valor esperado:
5.44 USD
Lucro médio:
31.01 USD
Perda média:
-42.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-806.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 093.59 USD (2)
Crescimento mensal:
418.87%
Algotrading:
75%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
614.97 USD
Máximo:
1 718.37 USD (14.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.54% (1 672.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD. 1451
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD. 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD. 35K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +456.96 USD
Pior negociação: -1 068 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 400.10 USD
Máxima perda consecutiva: -806.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TheosMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.11 23:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 23:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.11 23:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
