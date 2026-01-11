- 成长
信号中的增长率是怎样计算的?
交易:
1 553
盈利交易:
1 015 (65.35%)
亏损交易:
538 (34.64%)
最好交易:
456.96 USD
最差交易:
-1 067.52 USD
毛利:
31 471.30 USD (22 162 742 pips)
毛利亏损:
-23 020.64 USD (333 454 pips)
最大连续赢利:
16 (1 400.10 USD)
最大连续盈利:
2 703.60 USD (12)
夏普比率:
0.07
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
227
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
4.92
长期交易:
738 (47.52%)
短期交易:
815 (52.48%)
利润因子:
1.37
预期回报:
5.44 USD
平均利润:
31.01 USD
平均损失:
-42.79 USD
最大连续失误:
4 (-806.28 USD)
最大连续亏损:
-1 093.59 USD (2)
每月增长:
418.87%
算法交易:
75%
结余跌幅:
绝对:
614.97 USD
最大值:
1 718.37 USD (14.06%)
相对跌幅:
结余:
41.54% (1 672.68 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|1451
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|35K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TheosMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
