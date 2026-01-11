시그널섹션
Ozkan karaman

Good expert 6

Ozkan karaman
0 리뷰
8
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 52%
TheosMarkets-Server
1:200
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 553
이익 거래:
1 015 (65.35%)
손실 거래:
538 (34.64%)
최고의 거래:
456.96 USD
최악의 거래:
-1 067.52 USD
총 수익:
31 471.30 USD (22 162 742 pips)
총 손실:
-23 020.64 USD (333 454 pips)
연속 최대 이익:
16 (1 400.10 USD)
연속 최대 이익:
2 703.60 USD (12)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
227
평균 유지 시간:
18 분
회복 요인:
4.92
롱(주식매수):
738 (47.52%)
숏(주식차입매도):
815 (52.48%)
수익 요인:
1.37
기대수익:
5.44 USD
평균 이익:
31.01 USD
평균 손실:
-42.79 USD
연속 최대 손실:
4 (-806.28 USD)
연속 최대 손실:
-1 093.59 USD (2)
월별 성장률:
418.87%
Algo 트레이딩:
75%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
614.97 USD
최대한의:
1 718.37 USD (14.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.54% (1 672.68 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD. 1451
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD. 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD. 35K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +456.96 USD
최악의 거래: -1 068 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +1 400.10 USD
연속 최대 손실: -806.28 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TheosMarkets-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.11 23:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 23:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.11 23:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
