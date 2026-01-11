- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 553
Profit Trade:
1 015 (65.35%)
Loss Trade:
538 (34.64%)
Best Trade:
456.96 USD
Worst Trade:
-1 067.52 USD
Profitto lordo:
31 471.30 USD (22 162 742 pips)
Perdita lorda:
-23 020.64 USD (333 454 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (1 400.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 703.60 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
227
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
4.92
Long Trade:
738 (47.52%)
Short Trade:
815 (52.48%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
5.44 USD
Profitto medio:
31.01 USD
Perdita media:
-42.79 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-806.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 093.59 USD (2)
Crescita mensile:
418.87%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
614.97 USD
Massimale:
1 718.37 USD (14.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.54% (1 672.68 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|1451
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|35K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +456.96 USD
Worst Trade: -1 068 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 400.10 USD
Massima perdita consecutiva: -806.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TheosMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni