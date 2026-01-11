SegnaliSezioni
Ozkan karaman

Good expert 6

Ozkan karaman
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 52%
TheosMarkets-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 553
Profit Trade:
1 015 (65.35%)
Loss Trade:
538 (34.64%)
Best Trade:
456.96 USD
Worst Trade:
-1 067.52 USD
Profitto lordo:
31 471.30 USD (22 162 742 pips)
Perdita lorda:
-23 020.64 USD (333 454 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (1 400.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 703.60 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
227
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
4.92
Long Trade:
738 (47.52%)
Short Trade:
815 (52.48%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
5.44 USD
Profitto medio:
31.01 USD
Perdita media:
-42.79 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-806.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 093.59 USD (2)
Crescita mensile:
418.87%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
614.97 USD
Massimale:
1 718.37 USD (14.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.54% (1 672.68 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 1451
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. 13K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. 35K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +456.96 USD
Worst Trade: -1 068 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 400.10 USD
Massima perdita consecutiva: -806.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TheosMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2026.01.11 23:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 23:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.11 23:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
