SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Good expert 6
Ozkan karaman

Good expert 6

Ozkan karaman
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 52%
TheosMarkets-Server
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 553
Gewinntrades:
1 015 (65.35%)
Verlusttrades:
538 (34.64%)
Bester Trade:
456.96 USD
Schlechtester Trade:
-1 067.52 USD
Bruttoprofit:
31 471.30 USD (22 162 742 pips)
Bruttoverlust:
-23 020.64 USD (333 454 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (1 400.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 703.60 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
227
Durchschn. Haltezeit:
18 Minuten
Erholungsfaktor:
4.92
Long-Positionen:
738 (47.52%)
Short-Positionen:
815 (52.48%)
Profit-Faktor:
1.37
Mathematische Gewinnerwartung:
5.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-42.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-806.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 093.59 USD (2)
Wachstum pro Monat :
418.87%
Algo-Trading:
75%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
614.97 USD
Maximaler:
1 718.37 USD (14.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.54% (1 672.68 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD. 1451
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD. 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD. 35K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +456.96 USD
Schlechtester Trade: -1 068 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 400.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -806.28 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TheosMarkets-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.11 23:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 23:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.11 23:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen