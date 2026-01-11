- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 553
Gewinntrades:
1 015 (65.35%)
Verlusttrades:
538 (34.64%)
Bester Trade:
456.96 USD
Schlechtester Trade:
-1 067.52 USD
Bruttoprofit:
31 471.30 USD (22 162 742 pips)
Bruttoverlust:
-23 020.64 USD (333 454 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (1 400.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 703.60 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
227
Durchschn. Haltezeit:
18 Minuten
Erholungsfaktor:
4.92
Long-Positionen:
738 (47.52%)
Short-Positionen:
815 (52.48%)
Profit-Faktor:
1.37
Mathematische Gewinnerwartung:
5.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-42.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-806.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 093.59 USD (2)
Wachstum pro Monat :
418.87%
Algo-Trading:
75%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
614.97 USD
Maximaler:
1 718.37 USD (14.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.54% (1 672.68 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|1451
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.
|35K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +456.96 USD
Schlechtester Trade: -1 068 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 400.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -806.28 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TheosMarkets-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen