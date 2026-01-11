SignauxSections
Good expert 6

0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 52%
TheosMarkets-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 553
Bénéfice trades:
1 015 (65.35%)
Perte trades:
538 (34.64%)
Meilleure transaction:
456.96 USD
Pire transaction:
-1 067.52 USD
Bénéfice brut:
31 471.30 USD (22 162 742 pips)
Perte brute:
-23 020.64 USD (333 454 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (1 400.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 703.60 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
227
Temps de détention moyen:
18 minutes
Facteur de récupération:
4.92
Longs trades:
738 (47.52%)
Courts trades:
815 (52.48%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
5.44 USD
Bénéfice moyen:
31.01 USD
Perte moyenne:
-42.79 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-806.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 093.59 USD (2)
Croissance mensuelle:
418.87%
Algo trading:
75%
Prélèvement par solde:
Absolu:
614.97 USD
Maximal:
1 718.37 USD (14.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.54% (1 672.68 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD. 1451
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD. 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD. 35K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +456.96 USD
Pire transaction: -1 068 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 400.10 USD
Perte consécutive maximale: -806.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TheosMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
