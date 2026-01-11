СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Good expert 6
Ozkan karaman

Good expert 6

Ozkan karaman
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 52%
TheosMarkets-Server
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 553
Прибыльных трейдов:
1 015 (65.35%)
Убыточных трейдов:
538 (34.64%)
Лучший трейд:
456.96 USD
Худший трейд:
-1 067.52 USD
Общая прибыль:
31 471.30 USD (22 162 742 pips)
Общий убыток:
-23 020.64 USD (333 454 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 400.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 703.60 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
227
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
4.92
Длинных трейдов:
738 (47.52%)
Коротких трейдов:
815 (52.48%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
5.44 USD
Средняя прибыль:
31.01 USD
Средний убыток:
-42.79 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-806.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 093.59 USD (2)
Прирост в месяц:
418.87%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
614.97 USD
Максимальная:
1 718.37 USD (14.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.54% (1 672.68 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD. 1451
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD. 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD. 35K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +456.96 USD
Худший трейд: -1 068 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 400.10 USD
Макс. убыток в серии: -806.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TheosMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.11 23:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 23:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.11 23:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика