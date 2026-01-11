- Прирост
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики.
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 553
Прибыльных трейдов:
1 015 (65.35%)
Убыточных трейдов:
538 (34.64%)
Лучший трейд:
456.96 USD
Худший трейд:
-1 067.52 USD
Общая прибыль:
31 471.30 USD (22 162 742 pips)
Общий убыток:
-23 020.64 USD (333 454 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 400.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 703.60 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
227
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
4.92
Длинных трейдов:
738 (47.52%)
Коротких трейдов:
815 (52.48%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
5.44 USD
Средняя прибыль:
31.01 USD
Средний убыток:
-42.79 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-806.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 093.59 USD (2)
Прирост в месяц:
418.87%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
614.97 USD
Максимальная:
1 718.37 USD (14.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.54% (1 672.68 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|1451
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|35K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Лучший трейд: +456.96 USD
Худший трейд: -1 068 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 400.10 USD
Макс. убыток в серии: -806.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TheosMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов