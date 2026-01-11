SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Fenix
Diego Alonso Ruiz

Fenix

Diego Alonso Ruiz
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
0%
ActivTradesMarkets-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
11 (64.70%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (35.29%)
En iyi işlem:
17 869.88 USD
En kötü işlem:
-5 370.00 USD
Brüt kâr:
45 146.08 USD (135 911 pips)
Brüt zarar:
-11 406.79 USD (24 718 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (39 174.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39 174.50 USD (4)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
4.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.74
Alış işlemleri:
7 (41.18%)
Satış işlemleri:
10 (58.82%)
Kâr faktörü:
3.96
Beklenen getiri:
1 984.66 USD
Ortalama kâr:
4 104.19 USD
Ortalama zarar:
-1 901.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 580.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 370.00 USD (1)
Aylık büyüme:
0.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 877.45 USD (1.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
UsaTec 8
EURUSD 3
GOLD 2
GBPUSD 2
USDJPY 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
UsaTec 29K
EURUSD 9.6K
GOLD 398
GBPUSD -4.9K
USDJPY -717
AUDUSD -35
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
UsaTec 111K
EURUSD 989
GOLD 204
GBPUSD -411
USDJPY -156
AUDUSD 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17 869.88 USD
En kötü işlem: -5 370 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +39 174.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 580.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.11 16:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.11 16:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
