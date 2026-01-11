- Büyüme
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
11 (64.70%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (35.29%)
En iyi işlem:
17 869.88 USD
En kötü işlem:
-5 370.00 USD
Brüt kâr:
45 146.08 USD (135 911 pips)
Brüt zarar:
-11 406.79 USD (24 718 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (39 174.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39 174.50 USD (4)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
4.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.74
Alış işlemleri:
7 (41.18%)
Satış işlemleri:
10 (58.82%)
Kâr faktörü:
3.96
Beklenen getiri:
1 984.66 USD
Ortalama kâr:
4 104.19 USD
Ortalama zarar:
-1 901.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 580.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 370.00 USD (1)
Aylık büyüme:
0.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 877.45 USD (1.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|UsaTec
|8
|EURUSD
|3
|GOLD
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|UsaTec
|29K
|EURUSD
|9.6K
|GOLD
|398
|GBPUSD
|-4.9K
|USDJPY
|-717
|AUDUSD
|-35
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|UsaTec
|111K
|EURUSD
|989
|GOLD
|204
|GBPUSD
|-411
|USDJPY
|-156
|AUDUSD
|3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17 869.88 USD
En kötü işlem: -5 370 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +39 174.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 580.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
