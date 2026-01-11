SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Fenix
Diego Alonso Ruiz

Fenix

Diego Alonso Ruiz
0 comentários
11 semanas
0 / 0 USD
0%
ActivTradesMarkets-Server
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
11 (64.70%)
Negociações com perda:
6 (35.29%)
Melhor negociação:
17 869.88 USD
Pior negociação:
-5 370.00 USD
Lucro bruto:
45 146.08 USD (135 911 pips)
Perda bruta:
-11 406.79 USD (24 718 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (39 174.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
39 174.50 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
4.65%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
5.74
Negociações longas:
7 (41.18%)
Negociações curtas:
10 (58.82%)
Fator de lucro:
3.96
Valor esperado:
1 984.66 USD
Lucro médio:
4 104.19 USD
Perda média:
-1 901.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1 580.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 370.00 USD (1)
Crescimento mensal:
0.07%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 877.45 USD (1.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
UsaTec 8
EURUSD 3
GOLD 2
GBPUSD 2
USDJPY 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
UsaTec 29K
EURUSD 9.6K
GOLD 398
GBPUSD -4.9K
USDJPY -717
AUDUSD -35
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
UsaTec 111K
EURUSD 989
GOLD 204
GBPUSD -411
USDJPY -156
AUDUSD 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17 869.88 USD
Pior negociação: -5 370 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +39 174.50 USD
Máxima perda consecutiva: -1 580.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ActivTradesMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.11 16:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.11 16:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar