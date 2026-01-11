- Crescimento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
11 (64.70%)
Negociações com perda:
6 (35.29%)
Melhor negociação:
17 869.88 USD
Pior negociação:
-5 370.00 USD
Lucro bruto:
45 146.08 USD (135 911 pips)
Perda bruta:
-11 406.79 USD (24 718 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (39 174.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
39 174.50 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
4.65%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
5.74
Negociações longas:
7 (41.18%)
Negociações curtas:
10 (58.82%)
Fator de lucro:
3.96
Valor esperado:
1 984.66 USD
Lucro médio:
4 104.19 USD
Perda média:
-1 901.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1 580.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 370.00 USD (1)
Crescimento mensal:
0.07%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 877.45 USD (1.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|UsaTec
|8
|EURUSD
|3
|GOLD
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|UsaTec
|29K
|EURUSD
|9.6K
|GOLD
|398
|GBPUSD
|-4.9K
|USDJPY
|-717
|AUDUSD
|-35
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|UsaTec
|111K
|EURUSD
|989
|GOLD
|204
|GBPUSD
|-411
|USDJPY
|-156
|AUDUSD
|3
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17 869.88 USD
Pior negociação: -5 370 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +39 174.50 USD
Máxima perda consecutiva: -1 580.99 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ActivTradesMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
