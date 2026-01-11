- Wachstum
Trades insgesamt:
17
Gewinntrades:
11 (64.70%)
Verlusttrades:
6 (35.29%)
Bester Trade:
17 869.88 USD
Schlechtester Trade:
-5 370.00 USD
Bruttoprofit:
45 146.08 USD (135 911 pips)
Bruttoverlust:
-11 406.79 USD (24 718 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (39 174.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
39 174.50 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
4.65%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
5.74
Long-Positionen:
7 (41.18%)
Short-Positionen:
10 (58.82%)
Profit-Faktor:
3.96
Mathematische Gewinnerwartung:
1 984.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
4 104.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 901.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-1 580.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 370.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.07%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 877.45 USD (1.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|UsaTec
|8
|EURUSD
|3
|GOLD
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|UsaTec
|29K
|EURUSD
|9.6K
|GOLD
|398
|GBPUSD
|-4.9K
|USDJPY
|-717
|AUDUSD
|-35
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|UsaTec
|111K
|EURUSD
|989
|GOLD
|204
|GBPUSD
|-411
|USDJPY
|-156
|AUDUSD
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +17 869.88 USD
Schlechtester Trade: -5 370 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +39 174.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 580.99 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ActivTradesMarkets-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
