Diego Alonso Ruiz

Fenix

Diego Alonso Ruiz
0 Bewertungen
11 Wochen
0 / 0 USD
0%
ActivTradesMarkets-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
17
Gewinntrades:
11 (64.70%)
Verlusttrades:
6 (35.29%)
Bester Trade:
17 869.88 USD
Schlechtester Trade:
-5 370.00 USD
Bruttoprofit:
45 146.08 USD (135 911 pips)
Bruttoverlust:
-11 406.79 USD (24 718 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (39 174.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
39 174.50 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
4.65%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
5.74
Long-Positionen:
7 (41.18%)
Short-Positionen:
10 (58.82%)
Profit-Faktor:
3.96
Mathematische Gewinnerwartung:
1 984.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
4 104.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 901.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-1 580.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 370.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.07%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 877.45 USD (1.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
UsaTec 8
EURUSD 3
GOLD 2
GBPUSD 2
USDJPY 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
UsaTec 29K
EURUSD 9.6K
GOLD 398
GBPUSD -4.9K
USDJPY -717
AUDUSD -35
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
UsaTec 111K
EURUSD 989
GOLD 204
GBPUSD -411
USDJPY -156
AUDUSD 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17 869.88 USD
Schlechtester Trade: -5 370 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +39 174.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 580.99 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ActivTradesMarkets-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2026.01.11 16:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.11 16:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
