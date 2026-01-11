- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
11 (64.70%)
Loss Trade:
6 (35.29%)
Best Trade:
17 869.88 USD
Worst Trade:
-5 370.00 USD
Profitto lordo:
45 146.08 USD (135 911 pips)
Perdita lorda:
-11 406.79 USD (24 718 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (39 174.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39 174.50 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
4.65%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.74
Long Trade:
7 (41.18%)
Short Trade:
10 (58.82%)
Fattore di profitto:
3.96
Profitto previsto:
1 984.66 USD
Profitto medio:
4 104.19 USD
Perdita media:
-1 901.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 580.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 370.00 USD (1)
Crescita mensile:
0.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 877.45 USD (1.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|UsaTec
|8
|EURUSD
|3
|GOLD
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|UsaTec
|29K
|EURUSD
|9.6K
|GOLD
|398
|GBPUSD
|-4.9K
|USDJPY
|-717
|AUDUSD
|-35
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|UsaTec
|111K
|EURUSD
|989
|GOLD
|204
|GBPUSD
|-411
|USDJPY
|-156
|AUDUSD
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17 869.88 USD
Worst Trade: -5 370 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39 174.50 USD
Massima perdita consecutiva: -1 580.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
