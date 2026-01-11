SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Fenix
Diego Alonso Ruiz

Fenix

Diego Alonso Ruiz
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
0%
ActivTradesMarkets-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
11 (64.70%)
Loss Trade:
6 (35.29%)
Best Trade:
17 869.88 USD
Worst Trade:
-5 370.00 USD
Profitto lordo:
45 146.08 USD (135 911 pips)
Perdita lorda:
-11 406.79 USD (24 718 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (39 174.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39 174.50 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
4.65%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.74
Long Trade:
7 (41.18%)
Short Trade:
10 (58.82%)
Fattore di profitto:
3.96
Profitto previsto:
1 984.66 USD
Profitto medio:
4 104.19 USD
Perdita media:
-1 901.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 580.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 370.00 USD (1)
Crescita mensile:
0.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 877.45 USD (1.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
UsaTec 8
EURUSD 3
GOLD 2
GBPUSD 2
USDJPY 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
UsaTec 29K
EURUSD 9.6K
GOLD 398
GBPUSD -4.9K
USDJPY -717
AUDUSD -35
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
UsaTec 111K
EURUSD 989
GOLD 204
GBPUSD -411
USDJPY -156
AUDUSD 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17 869.88 USD
Worst Trade: -5 370 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39 174.50 USD
Massima perdita consecutiva: -1 580.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.11 16:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.11 16:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati