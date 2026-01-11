СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Fenix
Diego Alonso Ruiz

Fenix

Diego Alonso Ruiz
0 отзывов
11 недель
0 / 0 USD
0%
ActivTradesMarkets-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
11 (64.70%)
Убыточных трейдов:
6 (35.29%)
Лучший трейд:
17 869.88 USD
Худший трейд:
-5 370.00 USD
Общая прибыль:
45 146.08 USD (135 911 pips)
Общий убыток:
-11 406.79 USD (24 718 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (39 174.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
39 174.50 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
4.65%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
5.74
Длинных трейдов:
7 (41.18%)
Коротких трейдов:
10 (58.82%)
Профит фактор:
3.96
Мат. ожидание:
1 984.66 USD
Средняя прибыль:
4 104.19 USD
Средний убыток:
-1 901.13 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 580.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 370.00 USD (1)
Прирост в месяц:
0.07%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 877.45 USD (1.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
UsaTec 8
EURUSD 3
GOLD 2
GBPUSD 2
USDJPY 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
UsaTec 29K
EURUSD 9.6K
GOLD 398
GBPUSD -4.9K
USDJPY -717
AUDUSD -35
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
UsaTec 111K
EURUSD 989
GOLD 204
GBPUSD -411
USDJPY -156
AUDUSD 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17 869.88 USD
Худший трейд: -5 370 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +39 174.50 USD
Макс. убыток в серии: -1 580.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTradesMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.11 16:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.11 16:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
