Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
11 (64.70%)
Убыточных трейдов:
6 (35.29%)
Лучший трейд:
17 869.88 USD
Худший трейд:
-5 370.00 USD
Общая прибыль:
45 146.08 USD (135 911 pips)
Общий убыток:
-11 406.79 USD (24 718 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (39 174.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
39 174.50 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
4.65%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
5.74
Длинных трейдов:
7 (41.18%)
Коротких трейдов:
10 (58.82%)
Профит фактор:
3.96
Мат. ожидание:
1 984.66 USD
Средняя прибыль:
4 104.19 USD
Средний убыток:
-1 901.13 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 580.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 370.00 USD (1)
Прирост в месяц:
0.07%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 877.45 USD (1.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|UsaTec
|8
|EURUSD
|3
|GOLD
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|UsaTec
|29K
|EURUSD
|9.6K
|GOLD
|398
|GBPUSD
|-4.9K
|USDJPY
|-717
|AUDUSD
|-35
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|UsaTec
|111K
|EURUSD
|989
|GOLD
|204
|GBPUSD
|-411
|USDJPY
|-156
|AUDUSD
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17 869.88 USD
Худший трейд: -5 370 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +39 174.50 USD
Макс. убыток в серии: -1 580.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTradesMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
