交易:
17
盈利交易:
11 (64.70%)
亏损交易:
6 (35.29%)
最好交易:
17 869.88 USD
最差交易:
-5 370.00 USD
毛利:
45 146.08 USD (135 911 pips)
毛利亏损:
-11 406.79 USD (24 718 pips)
最大连续赢利:
4 (39 174.50 USD)
最大连续盈利:
39 174.50 USD (4)
夏普比率:
0.34
交易活动:
n/a
最大入金加载:
4.65%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 天
采收率:
5.74
长期交易:
7 (41.18%)
短期交易:
10 (58.82%)
利润因子:
3.96
预期回报:
1 984.66 USD
平均利润:
4 104.19 USD
平均损失:
-1 901.13 USD
最大连续失误:
2 (-1 580.99 USD)
最大连续亏损:
-5 370.00 USD (1)
每月增长:
0.07%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 877.45 USD (1.68%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|UsaTec
|8
|EURUSD
|3
|GOLD
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|UsaTec
|29K
|EURUSD
|9.6K
|GOLD
|398
|GBPUSD
|-4.9K
|USDJPY
|-717
|AUDUSD
|-35
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|UsaTec
|111K
|EURUSD
|989
|GOLD
|204
|GBPUSD
|-411
|USDJPY
|-156
|AUDUSD
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
