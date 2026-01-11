シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Fenix
Diego Alonso Ruiz

Fenix

Diego Alonso Ruiz
レビュー0件
11週間
0 / 0 USD
0%
ActivTradesMarkets-Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
11 (64.70%)
損失トレード:
6 (35.29%)
ベストトレード:
17 869.88 USD
最悪のトレード:
-5 370.00 USD
総利益:
45 146.08 USD (135 911 pips)
総損失:
-11 406.79 USD (24 718 pips)
最大連続の勝ち:
4 (39 174.50 USD)
最大連続利益:
39 174.50 USD (4)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
4.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.74
長いトレード:
7 (41.18%)
短いトレード:
10 (58.82%)
プロフィットファクター:
3.96
期待されたペイオフ:
1 984.66 USD
平均利益:
4 104.19 USD
平均損失:
-1 901.13 USD
最大連続の負け:
2 (-1 580.99 USD)
最大連続損失:
-5 370.00 USD (1)
月間成長:
0.07%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 877.45 USD (1.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
UsaTec 8
EURUSD 3
GOLD 2
GBPUSD 2
USDJPY 1
AUDUSD 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
UsaTec 29K
EURUSD 9.6K
GOLD 398
GBPUSD -4.9K
USDJPY -717
AUDUSD -35
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
UsaTec 111K
EURUSD 989
GOLD 204
GBPUSD -411
USDJPY -156
AUDUSD 3
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17 869.88 USD
最悪のトレード: -5 370 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +39 174.50 USD
最大連続損失: -1 580.99 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ActivTradesMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.11 16:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.11 16:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
