- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
11 (64.70%)
損失トレード:
6 (35.29%)
ベストトレード:
17 869.88 USD
最悪のトレード:
-5 370.00 USD
総利益:
45 146.08 USD (135 911 pips)
総損失:
-11 406.79 USD (24 718 pips)
最大連続の勝ち:
4 (39 174.50 USD)
最大連続利益:
39 174.50 USD (4)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
4.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.74
長いトレード:
7 (41.18%)
短いトレード:
10 (58.82%)
プロフィットファクター:
3.96
期待されたペイオフ:
1 984.66 USD
平均利益:
4 104.19 USD
平均損失:
-1 901.13 USD
最大連続の負け:
2 (-1 580.99 USD)
最大連続損失:
-5 370.00 USD (1)
月間成長:
0.07%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 877.45 USD (1.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|UsaTec
|8
|EURUSD
|3
|GOLD
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|UsaTec
|29K
|EURUSD
|9.6K
|GOLD
|398
|GBPUSD
|-4.9K
|USDJPY
|-717
|AUDUSD
|-35
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|UsaTec
|111K
|EURUSD
|989
|GOLD
|204
|GBPUSD
|-411
|USDJPY
|-156
|AUDUSD
|3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17 869.88 USD
最悪のトレード: -5 370 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +39 174.50 USD
最大連続損失: -1 580.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ActivTradesMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
