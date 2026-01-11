- 자본
- 축소
트레이드:
17
이익 거래:
11 (64.70%)
손실 거래:
6 (35.29%)
최고의 거래:
17 869.88 USD
최악의 거래:
-5 370.00 USD
총 수익:
45 146.08 USD (135 911 pips)
총 손실:
-11 406.79 USD (24 718 pips)
연속 최대 이익:
4 (39 174.50 USD)
연속 최대 이익:
39 174.50 USD (4)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
4.65%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
5.74
롱(주식매수):
7 (41.18%)
숏(주식차입매도):
10 (58.82%)
수익 요인:
3.96
기대수익:
1 984.66 USD
평균 이익:
4 104.19 USD
평균 손실:
-1 901.13 USD
연속 최대 손실:
2 (-1 580.99 USD)
연속 최대 손실:
-5 370.00 USD (1)
월별 성장률:
0.07%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 877.45 USD (1.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|UsaTec
|8
|EURUSD
|3
|GOLD
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|UsaTec
|29K
|EURUSD
|9.6K
|GOLD
|398
|GBPUSD
|-4.9K
|USDJPY
|-717
|AUDUSD
|-35
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|UsaTec
|111K
|EURUSD
|989
|GOLD
|204
|GBPUSD
|-411
|USDJPY
|-156
|AUDUSD
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17 869.88 USD
최악의 거래: -5 370 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +39 174.50 USD
연속 최대 손실: -1 580.99 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ActivTradesMarkets-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음