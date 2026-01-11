시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Fenix
Diego Alonso Ruiz

Fenix

Diego Alonso Ruiz
0 리뷰
11
0 / 0 USD
0%
ActivTradesMarkets-Server
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
17
이익 거래:
11 (64.70%)
손실 거래:
6 (35.29%)
최고의 거래:
17 869.88 USD
최악의 거래:
-5 370.00 USD
총 수익:
45 146.08 USD (135 911 pips)
총 손실:
-11 406.79 USD (24 718 pips)
연속 최대 이익:
4 (39 174.50 USD)
연속 최대 이익:
39 174.50 USD (4)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
4.65%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
5.74
롱(주식매수):
7 (41.18%)
숏(주식차입매도):
10 (58.82%)
수익 요인:
3.96
기대수익:
1 984.66 USD
평균 이익:
4 104.19 USD
평균 손실:
-1 901.13 USD
연속 최대 손실:
2 (-1 580.99 USD)
연속 최대 손실:
-5 370.00 USD (1)
월별 성장률:
0.07%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 877.45 USD (1.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
UsaTec 8
EURUSD 3
GOLD 2
GBPUSD 2
USDJPY 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
UsaTec 29K
EURUSD 9.6K
GOLD 398
GBPUSD -4.9K
USDJPY -717
AUDUSD -35
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
UsaTec 111K
EURUSD 989
GOLD 204
GBPUSD -411
USDJPY -156
AUDUSD 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +17 869.88 USD
최악의 거래: -5 370 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +39 174.50 USD
연속 최대 손실: -1 580.99 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ActivTradesMarkets-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.11 16:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.11 16:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오