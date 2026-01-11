SeñalesSecciones
Diego Alonso Ruiz

Fenix

0 comentarios
11 semanas
0 / 0 USD
0%
ActivTradesMarkets-Server
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
11 (64.70%)
Transacciones Irrentables:
6 (35.29%)
Mejor transacción:
17 869.88 USD
Peor transacción:
-5 370.00 USD
Beneficio Bruto:
45 146.08 USD (135 911 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 406.79 USD (24 718 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (39 174.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
39 174.50 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
4.65%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
5.74
Transacciones Largas:
7 (41.18%)
Transacciones Cortas:
10 (58.82%)
Factor de Beneficio:
3.96
Beneficio Esperado:
1 984.66 USD
Beneficio medio:
4 104.19 USD
Pérdidas medias:
-1 901.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1 580.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 370.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.07%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 877.45 USD (1.68%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
UsaTec 8
EURUSD 3
GOLD 2
GBPUSD 2
USDJPY 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
UsaTec 29K
EURUSD 9.6K
GOLD 398
GBPUSD -4.9K
USDJPY -717
AUDUSD -35
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
UsaTec 111K
EURUSD 989
GOLD 204
GBPUSD -411
USDJPY -156
AUDUSD 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17 869.88 USD
Peor transacción: -5 370 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +39 174.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 580.99 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ActivTradesMarkets-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.11 16:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.11 16:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
