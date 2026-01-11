- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
11 (64.70%)
Transacciones Irrentables:
6 (35.29%)
Mejor transacción:
17 869.88 USD
Peor transacción:
-5 370.00 USD
Beneficio Bruto:
45 146.08 USD (135 911 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 406.79 USD (24 718 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (39 174.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
39 174.50 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
4.65%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
5.74
Transacciones Largas:
7 (41.18%)
Transacciones Cortas:
10 (58.82%)
Factor de Beneficio:
3.96
Beneficio Esperado:
1 984.66 USD
Beneficio medio:
4 104.19 USD
Pérdidas medias:
-1 901.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1 580.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 370.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.07%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 877.45 USD (1.68%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|UsaTec
|8
|EURUSD
|3
|GOLD
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|UsaTec
|29K
|EURUSD
|9.6K
|GOLD
|398
|GBPUSD
|-4.9K
|USDJPY
|-717
|AUDUSD
|-35
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|UsaTec
|111K
|EURUSD
|989
|GOLD
|204
|GBPUSD
|-411
|USDJPY
|-156
|AUDUSD
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +17 869.88 USD
Peor transacción: -5 370 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +39 174.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 580.99 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ActivTradesMarkets-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios