İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
10 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (23.08%)
En iyi işlem:
5.10 USD
En kötü işlem:
-7.25 USD
Brüt kâr:
25.82 USD (31 997 pips)
Brüt zarar:
-10.51 USD (14 854 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (15.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.50 USD (5)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
9 (69.23%)
Satış işlemleri:
4 (30.77%)
Kâr faktörü:
2.46
Beklenen getiri:
1.18 USD
Ortalama kâr:
2.58 USD
Ortalama zarar:
-3.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.15 USD (2)
Aylık büyüme:
3.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.15 USD
Maksimum:
10.15 USD (2.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|7
|US100
|3
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|5
|US100
|2
|BTCUSD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|-1.6K
|US100
|2.2K
|BTCUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZeroMarkets-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Não comprei, essa conta é de alavancagem.
İnceleme yok