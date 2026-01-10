- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
10 (76.92%)
損失トレード:
3 (23.08%)
ベストトレード:
5.10 USD
最悪のトレード:
-7.25 USD
総利益:
25.82 USD (31 997 pips)
総損失:
-10.51 USD (14 854 pips)
最大連続の勝ち:
5 (15.50 USD)
最大連続利益:
15.50 USD (5)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
1.51
長いトレード:
9 (69.23%)
短いトレード:
4 (30.77%)
プロフィットファクター:
2.46
期待されたペイオフ:
1.18 USD
平均利益:
2.58 USD
平均損失:
-3.50 USD
最大連続の負け:
2 (-10.15 USD)
最大連続損失:
-10.15 USD (2)
月間成長:
3.83%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.15 USD
最大の:
10.15 USD (2.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|7
|US100
|3
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|5
|US100
|2
|BTCUSD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|-1.6K
|US100
|2.2K
|BTCUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.10 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +15.50 USD
最大連続損失: -10.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ZeroMarkets-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Não comprei, essa conta é de alavancagem.
レビューなし