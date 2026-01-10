- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
10 (76.92%)
Transacciones Irrentables:
3 (23.08%)
Mejor transacción:
5.10 USD
Peor transacción:
-7.25 USD
Beneficio Bruto:
25.82 USD (31 997 pips)
Pérdidas Brutas:
-10.51 USD (14 854 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (15.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15.50 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
20 minutos
Factor de Recuperación:
1.51
Transacciones Largas:
9 (69.23%)
Transacciones Cortas:
4 (30.77%)
Factor de Beneficio:
2.46
Beneficio Esperado:
1.18 USD
Beneficio medio:
2.58 USD
Pérdidas medias:
-3.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-10.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.15 USD (2)
Crecimiento al mes:
3.83%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.15 USD
Máxima:
10.15 USD (2.54%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US30
|7
|US100
|3
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US30
|5
|US100
|2
|BTCUSD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US30
|-1.6K
|US100
|2.2K
|BTCUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5.10 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +15.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.15 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZeroMarkets-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Não comprei, essa conta é de alavancagem.
