Trade:
13
Profit Trade:
10 (76.92%)
Loss Trade:
3 (23.08%)
Best Trade:
5.10 USD
Worst Trade:
-7.25 USD
Profitto lordo:
25.82 USD (31 997 pips)
Perdita lorda:
-10.51 USD (14 854 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (15.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.50 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
9 (69.23%)
Short Trade:
4 (30.77%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
1.18 USD
Profitto medio:
2.58 USD
Perdita media:
-3.50 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.15 USD (2)
Crescita mensile:
3.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.15 USD
Massimale:
10.15 USD (2.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|7
|US100
|3
|BTCUSD
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|5
|US100
|2
|BTCUSD
|8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|-1.6K
|US100
|2.2K
|BTCUSD
|16K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.10 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +15.50 USD
Massima perdita consecutiva: -10.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZeroMarkets-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
