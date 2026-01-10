- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
10 (76.92%)
Убыточных трейдов:
3 (23.08%)
Лучший трейд:
5.10 USD
Худший трейд:
-7.25 USD
Общая прибыль:
25.82 USD (31 997 pips)
Общий убыток:
-10.51 USD (14 854 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (15.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.50 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
1.51
Длинных трейдов:
9 (69.23%)
Коротких трейдов:
4 (30.77%)
Профит фактор:
2.46
Мат. ожидание:
1.18 USD
Средняя прибыль:
2.58 USD
Средний убыток:
-3.50 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-10.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.15 USD (2)
Прирост в месяц:
3.83%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.15 USD
Максимальная:
10.15 USD (2.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|7
|US100
|3
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|5
|US100
|2
|BTCUSD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|-1.6K
|US100
|2.2K
|BTCUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.10 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.50 USD
Макс. убыток в серии: -10.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ZeroMarkets-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Não comprei, essa conta é de alavancagem.
Нет отзывов