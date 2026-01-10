- 成长
交易:
13
盈利交易:
10 (76.92%)
亏损交易:
3 (23.08%)
最好交易:
5.10 USD
最差交易:
-7.25 USD
毛利:
25.82 USD (31 997 pips)
毛利亏损:
-10.51 USD (14 854 pips)
最大连续赢利:
5 (15.50 USD)
最大连续盈利:
15.50 USD (5)
夏普比率:
0.37
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
1.51
长期交易:
9 (69.23%)
短期交易:
4 (30.77%)
利润因子:
2.46
预期回报:
1.18 USD
平均利润:
2.58 USD
平均损失:
-3.50 USD
最大连续失误:
2 (-10.15 USD)
最大连续亏损:
-10.15 USD (2)
每月增长:
3.83%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
10.15 USD
最大值:
10.15 USD (2.54%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|7
|US100
|3
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|5
|US100
|2
|BTCUSD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|-1.6K
|US100
|2.2K
|BTCUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.10 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +15.50 USD
最大连续亏损: -10.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZeroMarkets-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
