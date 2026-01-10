- 자본
- 축소
트레이드:
13
이익 거래:
10 (76.92%)
손실 거래:
3 (23.08%)
최고의 거래:
5.10 USD
최악의 거래:
-7.25 USD
총 수익:
25.82 USD (31 997 pips)
총 손실:
-10.51 USD (14 854 pips)
연속 최대 이익:
5 (15.50 USD)
연속 최대 이익:
15.50 USD (5)
샤프 비율:
0.37
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
20 분
회복 요인:
1.51
롱(주식매수):
9 (69.23%)
숏(주식차입매도):
4 (30.77%)
수익 요인:
2.46
기대수익:
1.18 USD
평균 이익:
2.58 USD
평균 손실:
-3.50 USD
연속 최대 손실:
2 (-10.15 USD)
연속 최대 손실:
-10.15 USD (2)
월별 성장률:
3.83%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.15 USD
최대한의:
10.15 USD (2.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|7
|US100
|3
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|5
|US100
|2
|BTCUSD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|-1.6K
|US100
|2.2K
|BTCUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.10 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +15.50 USD
연속 최대 손실: -10.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZeroMarkets-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Não comprei, essa conta é de alavancagem.
리뷰 없음