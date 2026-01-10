- Wachstum
Trades insgesamt:
13
Gewinntrades:
10 (76.92%)
Verlusttrades:
3 (23.08%)
Bester Trade:
5.10 USD
Schlechtester Trade:
-7.25 USD
Bruttoprofit:
25.82 USD (31 997 pips)
Bruttoverlust:
-10.51 USD (14 854 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (15.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15.50 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
20 Minuten
Erholungsfaktor:
1.51
Long-Positionen:
9 (69.23%)
Short-Positionen:
4 (30.77%)
Profit-Faktor:
2.46
Mathematische Gewinnerwartung:
1.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-10.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.15 USD (2)
Wachstum pro Monat :
3.83%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.15 USD
Maximaler:
10.15 USD (2.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US30
|7
|US100
|3
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US30
|5
|US100
|2
|BTCUSD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US30
|-1.6K
|US100
|2.2K
|BTCUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5.10 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.15 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZeroMarkets-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
