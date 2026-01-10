- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
10 (76.92%)
Negociações com perda:
3 (23.08%)
Melhor negociação:
5.10 USD
Pior negociação:
-7.25 USD
Lucro bruto:
25.82 USD (31 997 pips)
Perda bruta:
-10.51 USD (14 854 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (15.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15.50 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
1.51
Negociações longas:
9 (69.23%)
Negociações curtas:
4 (30.77%)
Fator de lucro:
2.46
Valor esperado:
1.18 USD
Lucro médio:
2.58 USD
Perda média:
-3.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-10.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.15 USD (2)
Crescimento mensal:
3.83%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.15 USD
Máximo:
10.15 USD (2.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30
|7
|US100
|3
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30
|5
|US100
|2
|BTCUSD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30
|-1.6K
|US100
|2.2K
|BTCUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.10 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +15.50 USD
Máxima perda consecutiva: -10.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ZeroMarkets-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Não comprei, essa conta é de alavancagem.
