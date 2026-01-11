- Büyüme
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-0.27 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-0.72 USD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saniye
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-0.72 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-0.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.27 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.72 USD
Maksimum:
0.72 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.11% (5.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|0
|
|
|
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Valutrades-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|1.59 × 29
|
FPMarketsSC-Live
|1.86 × 85
|
XM.COM-MT5
|2.64 × 11
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
PUPrime-Live
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.25 × 24
|
RoboForex-ECN
|3.31 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.58 × 206
|
FusionMarkets-Live
|4.54 × 12275
|
OxSecurities-Live
|5.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|6.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.19 × 21
|
TASS-Live
|6.67 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|7.40 × 5
|
GBEbrokers-LIVE
|8.81 × 16
|
Tradestone-Real
|9.73 × 147
|
XMGlobal-MT5 15
|10.72 × 47
|
VolansTrade-Server
|11.00 × 23
|
AMarkets-Real
|14.96 × 25
X99 Trading Signal.
Running a handful of expertly crafted EA's to try to maximize profit and minimize risk.
Any questions feel free to message me.
İnceleme yok