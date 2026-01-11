SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / X99Trading
Michael John Malkinson

X99Trading

Michael John Malkinson
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-0.27 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-0.72 USD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saniye
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-0.72 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-0.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.27 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.72 USD
Maksimum:
0.72 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.11% (5.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 0
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Valutrades-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
GoMarkets-Live
1.59 × 29
FPMarketsSC-Live
1.86 × 85
XM.COM-MT5
2.64 × 11
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
PUPrime-Live
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.25 × 24
RoboForex-ECN
3.31 × 26
ICMarketsSC-MT5
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
3.58 × 206
FusionMarkets-Live
4.54 × 12275
OxSecurities-Live
5.50 × 2
VantageInternational-Live 4
6.00 × 1
RoboForex-Pro
6.19 × 21
TASS-Live
6.67 × 12
TitanFX-MT5-01
7.40 × 5
GBEbrokers-LIVE
8.81 × 16
Tradestone-Real
9.73 × 147
XMGlobal-MT5 15
10.72 × 47
VolansTrade-Server
11.00 × 23
AMarkets-Real
14.96 × 25
X99 Trading Signal.

Running a handful of expertly crafted EA's to try to maximize profit and minimize risk.

Any questions feel free to message me.

İnceleme yok
2026.01.11 09:05
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.11 09:05
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.11 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
