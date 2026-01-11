SignauxSections
Michael John Malkinson

X99Trading

0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
1 (100.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
-0.27 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
-0.72 USD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.21%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 seconde
Facteur de récupération:
-1.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
1 (100.00%)
Facteur de profit:
0.00
Rendement attendu:
-0.72 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
-0.72 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.27 USD (1)
Croissance mensuelle:
-0.01%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.72 USD
Maximal:
0.72 USD (0.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.11% (5.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 0
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Valutrades-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
GoMarkets-Live
1.59 × 29
FPMarketsSC-Live
1.86 × 85
XM.COM-MT5
2.64 × 11
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
PUPrime-Live
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.25 × 24
RoboForex-ECN
3.31 × 26
ICMarketsSC-MT5
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
3.58 × 206
FusionMarkets-Live
4.54 × 12275
OxSecurities-Live
5.50 × 2
VantageInternational-Live 4
6.00 × 1
RoboForex-Pro
6.19 × 21
TASS-Live
6.67 × 12
TitanFX-MT5-01
7.40 × 5
GBEbrokers-LIVE
8.81 × 16
Tradestone-Real
9.73 × 147
XMGlobal-MT5 15
10.72 × 47
VolansTrade-Server
11.00 × 23
AMarkets-Real
14.96 × 25
X99 Trading Signal.

Running a handful of expertly crafted EA's to try to maximize profit and minimize risk.

Any questions feel free to message me.

Aucun avis
2026.01.11 09:05
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.11 09:05
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.11 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
