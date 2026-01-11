SignaleKategorien
Michael John Malkinson

X99Trading

Michael John Malkinson
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1
Gewinntrades:
0 (0.00%)
Verlusttrades:
1 (100.00%)
Bester Trade:
0.00 USD
Schlechtester Trade:
-0.27 USD
Bruttoprofit:
0.00 USD
Bruttoverlust:
-0.72 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
0 (0.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.00 USD (0)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.21%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Sekunde
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
1 (100.00%)
Profit-Faktor:
0.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.27 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-0.01%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.72 USD
Maximaler:
0.72 USD (0.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.11% (5.43 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 1
1
1
1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -1
1
1
1
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 0
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.00 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 0
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.27 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Valutrades-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
GoMarkets-Live
1.59 × 29
FPMarketsSC-Live
1.86 × 85
XM.COM-MT5
2.64 × 11
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
PUPrime-Live
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.25 × 24
RoboForex-ECN
3.31 × 26
ICMarketsSC-MT5
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
3.58 × 206
FusionMarkets-Live
4.54 × 12275
OxSecurities-Live
5.50 × 2
VantageInternational-Live 4
6.00 × 1
RoboForex-Pro
6.19 × 21
TASS-Live
6.67 × 12
TitanFX-MT5-01
7.40 × 5
GBEbrokers-LIVE
8.81 × 16
Tradestone-Real
9.73 × 147
XMGlobal-MT5 15
10.72 × 47
VolansTrade-Server
11.00 × 23
AMarkets-Real
14.96 × 25
X99 Trading Signal.

Running a handful of expertly crafted EA's to try to maximize profit and minimize risk.

Any questions feel free to message me.

Keine Bewertungen
2026.01.11 09:05
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.11 09:05
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.11 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
