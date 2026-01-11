- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1
Gewinntrades:
0 (0.00%)
Verlusttrades:
1 (100.00%)
Bester Trade:
0.00 USD
Schlechtester Trade:
-0.27 USD
Bruttoprofit:
0.00 USD
Bruttoverlust:
-0.72 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
0 (0.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.00 USD (0)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.21%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Sekunde
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
1 (100.00%)
Profit-Faktor:
0.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.27 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-0.01%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.72 USD
Maximaler:
0.72 USD (0.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.11% (5.43 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-1
|
1
|
1
|
1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|0
|
|
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +0.00 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 0
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.27 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Valutrades-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|1.59 × 29
|
FPMarketsSC-Live
|1.86 × 85
|
XM.COM-MT5
|2.64 × 11
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
PUPrime-Live
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.25 × 24
|
RoboForex-ECN
|3.31 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.58 × 206
|
FusionMarkets-Live
|4.54 × 12275
|
OxSecurities-Live
|5.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|6.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.19 × 21
|
TASS-Live
|6.67 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|7.40 × 5
|
GBEbrokers-LIVE
|8.81 × 16
|
Tradestone-Real
|9.73 × 147
|
XMGlobal-MT5 15
|10.72 × 47
|
VolansTrade-Server
|11.00 × 23
|
AMarkets-Real
|14.96 × 25
X99 Trading Signal.
Running a handful of expertly crafted EA's to try to maximize profit and minimize risk.
Any questions feel free to message me.
Keine Bewertungen