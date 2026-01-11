シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / X99Trading
Michael John Malkinson

X99Trading

Michael John Malkinson
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
1 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-0.27 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-0.72 USD
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.21%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 秒
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
1 (100.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-0.72 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-0.72 USD
最大連続の負け:
1 (-0.27 USD)
最大連続損失:
-0.27 USD (1)
月間成長:
-0.01%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.72 USD
最大の:
0.72 USD (0.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.11% (5.43 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -1
1
1
1
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 0
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -0.27 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Valutrades-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
GoMarkets-Live
1.59 × 29
FPMarketsSC-Live
1.86 × 85
XM.COM-MT5
2.64 × 11
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
PUPrime-Live
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.25 × 24
RoboForex-ECN
3.31 × 26
ICMarketsSC-MT5
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
3.58 × 206
FusionMarkets-Live
4.54 × 12275
OxSecurities-Live
5.50 × 2
VantageInternational-Live 4
6.00 × 1
RoboForex-Pro
6.19 × 21
TASS-Live
6.67 × 12
TitanFX-MT5-01
7.40 × 5
GBEbrokers-LIVE
8.81 × 16
Tradestone-Real
9.73 × 147
XMGlobal-MT5 15
10.72 × 47
VolansTrade-Server
11.00 × 23
AMarkets-Real
14.96 × 25
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

X99 Trading Signal.

Running a handful of expertly crafted EA's to try to maximize profit and minimize risk.

Any questions feel free to message me.

レビューなし
2026.01.11 09:05
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.11 09:05
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.11 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録