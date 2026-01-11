SeñalesSecciones
Michael John Malkinson

X99Trading

Michael John Malkinson
1 semana
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
1 (100.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
-0.27 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
-0.72 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.21%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
1 segundo
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
1 (100.00%)
Factor de Beneficio:
0.00
Beneficio Esperado:
-0.72 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
-0.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.27 USD (1)
Crecimiento al mes:
-0.01%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.72 USD
Máxima:
0.72 USD (0.02%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.11% (5.43 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 1
1
1
1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD -1
1
1
1
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 0
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.00 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.27 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Valutrades-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
GoMarkets-Live
1.59 × 29
FPMarketsSC-Live
1.86 × 85
XM.COM-MT5
2.64 × 11
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
PUPrime-Live
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.25 × 24
RoboForex-ECN
3.31 × 26
ICMarketsSC-MT5
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
3.58 × 206
FusionMarkets-Live
4.54 × 12275
OxSecurities-Live
5.50 × 2
VantageInternational-Live 4
6.00 × 1
RoboForex-Pro
6.19 × 21
TASS-Live
6.67 × 12
TitanFX-MT5-01
7.40 × 5
GBEbrokers-LIVE
8.81 × 16
Tradestone-Real
9.73 × 147
XMGlobal-MT5 15
10.72 × 47
VolansTrade-Server
11.00 × 23
AMarkets-Real
14.96 × 25
X99 Trading Signal.

Running a handful of expertly crafted EA's to try to maximize profit and minimize risk.

Any questions feel free to message me.

2026.01.11 09:05
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.11 09:05
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.11 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
