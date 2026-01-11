- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
1 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-0.27 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-0.72 USD
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
0.00
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.21%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一秒
采收率:
-1.00
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
1 (100.00%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-0.72 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-0.72 USD
最大连续失误:
1 (-0.27 USD)
最大连续亏损:
-0.27 USD (1)
每月增长:
-0.01%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.72 USD
最大值:
0.72 USD (0.02%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.11% (5.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-1
|
1
|
1
|
1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|0
|
|
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -0.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Valutrades-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|1.59 × 29
|
FPMarketsSC-Live
|1.86 × 85
|
XM.COM-MT5
|2.64 × 11
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
PUPrime-Live
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.25 × 24
|
RoboForex-ECN
|3.31 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.58 × 206
|
FusionMarkets-Live
|4.54 × 12275
|
OxSecurities-Live
|5.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|6.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.19 × 21
|
TASS-Live
|6.67 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|7.40 × 5
|
GBEbrokers-LIVE
|8.81 × 16
|
Tradestone-Real
|9.73 × 147
|
XMGlobal-MT5 15
|10.72 × 47
|
VolansTrade-Server
|11.00 × 23
|
AMarkets-Real
|14.96 × 25
X99 Trading Signal.
Running a handful of expertly crafted EA's to try to maximize profit and minimize risk.
Any questions feel free to message me.
