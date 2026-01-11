信号部分
信号 / MetaTrader 5 / X99Trading
Michael John Malkinson

X99Trading

Michael John Malkinson
0条评论
1
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
1 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-0.27 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-0.72 USD
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
0.00
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.21%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一秒
采收率:
-1.00
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
1 (100.00%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-0.72 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-0.72 USD
最大连续失误:
1 (-0.27 USD)
最大连续亏损:
-0.27 USD (1)
每月增长:
-0.01%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.72 USD
最大值:
0.72 USD (0.02%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.11% (5.43 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 1
1
1
1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -1
1
1
1
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 0
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -0.27 USD

X99 Trading Signal.

Running a handful of expertly crafted EA's to try to maximize profit and minimize risk.

Any questions feel free to message me.

