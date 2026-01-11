- 자본
트레이드:
1
이익 거래:
0 (0.00%)
손실 거래:
1 (100.00%)
최고의 거래:
0.00 USD
최악의 거래:
-0.27 USD
총 수익:
0.00 USD
총 손실:
-0.72 USD
연속 최대 이익:
0 (0.00 USD)
연속 최대 이익:
0.00 USD (0)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.21%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
1 초
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
1 (100.00%)
수익 요인:
0.00
기대수익:
-0.72 USD
평균 이익:
0.00 USD
평균 손실:
-0.72 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.27 USD)
연속 최대 손실:
-0.27 USD (1)
월별 성장률:
-0.01%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.72 USD
최대한의:
0.72 USD (0.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.11% (5.43 USD)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|-1
|
1
|
1
|
1
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|0
|
|
|
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Valutrades-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|1.59 × 29
|
FPMarketsSC-Live
|1.86 × 85
|
XM.COM-MT5
|2.64 × 11
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
PUPrime-Live
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.25 × 24
|
RoboForex-ECN
|3.31 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.58 × 206
|
FusionMarkets-Live
|4.54 × 12275
|
OxSecurities-Live
|5.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|6.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.19 × 21
|
TASS-Live
|6.67 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|7.40 × 5
|
GBEbrokers-LIVE
|8.81 × 16
|
Tradestone-Real
|9.73 × 147
|
XMGlobal-MT5 15
|10.72 × 47
|
VolansTrade-Server
|11.00 × 23
|
AMarkets-Real
|14.96 × 25
X99 Trading Signal.
Running a handful of expertly crafted EA's to try to maximize profit and minimize risk.
Any questions feel free to message me.
리뷰 없음