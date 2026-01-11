- Crescimento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
1 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-0.27 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-0.72 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.21%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 segundo
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
1 (100.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-0.72 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-0.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.27 USD (1)
Crescimento mensal:
-0.01%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.72 USD
Máximo:
0.72 USD (0.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.11% (5.43 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|0
|
|
|
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -0.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Valutrades-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|1.59 × 29
|
FPMarketsSC-Live
|1.86 × 85
|
XM.COM-MT5
|2.64 × 11
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
PUPrime-Live
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.25 × 24
|
RoboForex-ECN
|3.31 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.58 × 206
|
FusionMarkets-Live
|4.54 × 12275
|
OxSecurities-Live
|5.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|6.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.19 × 21
|
TASS-Live
|6.67 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|7.40 × 5
|
GBEbrokers-LIVE
|8.81 × 16
|
Tradestone-Real
|9.73 × 147
|
XMGlobal-MT5 15
|10.72 × 47
|
VolansTrade-Server
|11.00 × 23
|
AMarkets-Real
|14.96 × 25
X99 Trading Signal.
Running a handful of expertly crafted EA's to try to maximize profit and minimize risk.
Any questions feel free to message me.
Sem comentários