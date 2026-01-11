SinaisSeções
Michael John Malkinson

X99Trading

Michael John Malkinson
1 semana
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
1 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-0.27 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-0.72 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.21%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 segundo
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
1 (100.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-0.72 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-0.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.27 USD (1)
Crescimento mensal:
-0.01%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.72 USD
Máximo:
0.72 USD (0.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.11% (5.43 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 0
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -0.27 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Valutrades-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
GoMarkets-Live
1.59 × 29
FPMarketsSC-Live
1.86 × 85
XM.COM-MT5
2.64 × 11
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
PUPrime-Live
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.25 × 24
RoboForex-ECN
3.31 × 26
ICMarketsSC-MT5
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
3.58 × 206
FusionMarkets-Live
4.54 × 12275
OxSecurities-Live
5.50 × 2
VantageInternational-Live 4
6.00 × 1
RoboForex-Pro
6.19 × 21
TASS-Live
6.67 × 12
TitanFX-MT5-01
7.40 × 5
GBEbrokers-LIVE
8.81 × 16
Tradestone-Real
9.73 × 147
XMGlobal-MT5 15
10.72 × 47
VolansTrade-Server
11.00 × 23
AMarkets-Real
14.96 × 25
X99 Trading Signal.

Running a handful of expertly crafted EA's to try to maximize profit and minimize risk.

Any questions feel free to message me.

Sem comentários
2026.01.11 09:05
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.11 09:05
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.11 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
