СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / X99Trading
Michael John Malkinson

X99Trading

Michael John Malkinson
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
1 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-0.27 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-0.72 USD
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.21%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 секунду
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
1 (100.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-0.72 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-0.72 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.27 USD (1)
Прирост в месяц:
-0.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.72 USD
Максимальная:
0.72 USD (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.11% (5.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -1
1
1
1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 0
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Valutrades-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.00 × 1
GoMarkets-Live
1.59 × 29
FPMarketsSC-Live
1.86 × 85
XM.COM-MT5
2.64 × 11
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
PUPrime-Live
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.25 × 24
RoboForex-ECN
3.31 × 26
ICMarketsSC-MT5
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
3.58 × 206
FusionMarkets-Live
4.54 × 12275
OxSecurities-Live
5.50 × 2
VantageInternational-Live 4
6.00 × 1
RoboForex-Pro
6.19 × 21
TASS-Live
6.67 × 12
TitanFX-MT5-01
7.40 × 5
GBEbrokers-LIVE
8.81 × 16
Tradestone-Real
9.73 × 147
XMGlobal-MT5 15
10.72 × 47
VolansTrade-Server
11.00 × 23
AMarkets-Real
14.96 × 25
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

X99 Trading Signal.

Running a handful of expertly crafted EA's to try to maximize profit and minimize risk.

Any questions feel free to message me.

Нет отзывов
2026.01.11 09:05
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.11 09:05
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.11 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика