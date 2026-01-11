- Прирост
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
1 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-0.27 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-0.72 USD
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.21%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 секунду
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
1 (100.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-0.72 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-0.72 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.27 USD (1)
Прирост в месяц:
-0.01%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.72 USD
Максимальная:
0.72 USD (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.11% (5.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|0
|
|
|
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Valutrades-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|1.59 × 29
|
FPMarketsSC-Live
|1.86 × 85
|
XM.COM-MT5
|2.64 × 11
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
PUPrime-Live
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.25 × 24
|
RoboForex-ECN
|3.31 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.58 × 206
|
FusionMarkets-Live
|4.54 × 12275
|
OxSecurities-Live
|5.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|6.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.19 × 21
|
TASS-Live
|6.67 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|7.40 × 5
|
GBEbrokers-LIVE
|8.81 × 16
|
Tradestone-Real
|9.73 × 147
|
XMGlobal-MT5 15
|10.72 × 47
|
VolansTrade-Server
|11.00 × 23
|
AMarkets-Real
|14.96 × 25
X99 Trading Signal.
Running a handful of expertly crafted EA's to try to maximize profit and minimize risk.
Any questions feel free to message me.
