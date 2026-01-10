- Büyüme
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
7 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.26 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
3.76 USD (359 pips)
Brüt zarar:
-3.30 USD
Maksimum ardışık kazanç:
7 (3.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.76 USD (7)
Sharpe oranı:
1.68
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
3.01%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
2 (28.57%)
Satış işlemleri:
5 (71.43%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
0.54 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.34 USD
Maksimum:
1.50 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.05% (5.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|7
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|359
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.26 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +3.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GNTCapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
