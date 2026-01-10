- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
7
利益トレード:
7 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.26 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
3.76 USD (359 pips)
総損失:
-3.30 USD
最大連続の勝ち:
7 (3.76 USD)
最大連続利益:
3.76 USD (7)
シャープレシオ:
1.68
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
3.01%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.31
長いトレード:
2 (28.57%)
短いトレード:
5 (71.43%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.54 USD
平均利益:
0.54 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.02%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.34 USD
最大の:
1.50 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.05% (5.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|359
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.26 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +3.76 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GNTCapital-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし