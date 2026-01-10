- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
8 (88.88%)
손실 거래:
1 (11.11%)
최고의 거래:
8.09 USD
최악의 거래:
-0.29 USD
총 수익:
11.85 USD (5 687 pips)
총 손실:
-4.19 USD
연속 최대 이익:
7 (3.76 USD)
샤프 비율:
0.53
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
9.73%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
3.21
롱(주식매수):
4 (44.44%)
숏(주식차입매도):
5 (55.56%)
수익 요인:
2.83
기대수익:
0.85 USD
평균 이익:
1.48 USD
평균 손실:
-4.19 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.29 USD)
연속 최대 손실:
-0.29 USD (1)
월별 성장률:
0.09%
Algo 트레이딩:
22%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.43 USD
최대한의:
2.39 USD (0.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.01% (1.50 USD)
자본금별:
0.36% (36.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|7
|XAUUSD
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|2
|XAUUSD
|7
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|359
|XAUUSD
|5.3K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GNTCapital-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
22%
9
88%
100%
2.82
0.85
USD
USD
0%
1:33