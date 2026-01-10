- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
7 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.26 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
3.76 USD (359 pips)
Perdita lorda:
-3.30 USD
Vincite massime consecutive:
7 (3.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.76 USD (7)
Indice di Sharpe:
1.68
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.01%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
2 (28.57%)
Short Trade:
5 (71.43%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
0.54 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.34 USD
Massimale:
1.50 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.05% (5.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|359
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.26 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.76 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GNTCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
