- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
7
盈利交易:
7 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
1.26 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
3.76 USD (359 pips)
毛利亏损:
-3.30 USD
最大连续赢利:
7 (3.76 USD)
最大连续盈利:
3.76 USD (7)
夏普比率:
1.68
交易活动:
n/a
最大入金加载:
3.01%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.31
长期交易:
2 (28.57%)
短期交易:
5 (71.43%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.54 USD
平均利润:
0.54 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
0.02%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.34 USD
最大值:
1.50 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.05% (5.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|359
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.26 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +3.76 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GNTCapital-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论