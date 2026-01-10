- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
7
Прибыльных трейдов:
7 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.26 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
3.76 USD (359 pips)
Общий убыток:
-3.30 USD
Макс. серия выигрышей:
7 (3.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.76 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
1.68
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
3.01%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
2 (28.57%)
Коротких трейдов:
5 (71.43%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
0.54 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.02%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.34 USD
Максимальная:
1.50 USD (0.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.05% (5.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|359
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.26 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +3.76 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GNTCapital-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
