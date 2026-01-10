- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
7
Gewinntrades:
7 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
1.26 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
3.76 USD (359 pips)
Bruttoverlust:
-3.30 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (3.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3.76 USD (7)
Sharpe Ratio:
1.68
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
3.01%
Letzter Trade:
18 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.31
Long-Positionen:
2 (28.57%)
Short-Positionen:
5 (71.43%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
0.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
0.02%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.34 USD
Maximaler:
1.50 USD (0.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.05% (5.04 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|359
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1.26 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GNTCapital-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
